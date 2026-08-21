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Bank Mandiri & Tiga Gubernur Fokus Menangani Gempa NTT, Gelontor Logistik untuk Korban

Jumat, 21 Agustus 2026 – 13:24 WIB
Bank Mandiri & Tiga Gubernur Fokus Menangani Gempa NTT, Gelontor Logistik untuk Korban - JPNN.com Bali
Bank Mandiri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa 7,7 SR di Nusa Tenggara Timur melalui program Mandiri Peduli NTT, Sabtu (15/8) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa 7,7 SR di Nusa Tenggara Timur melalui program Mandiri Peduli NTT, Sabtu (15/8) lalu.

Aksi tanggap darurat yang dikemas dalam semangat Mandiri untuk Negeri ini menjadi wujud kepedulian serta wujud nyata sinergi BUMN dalam membantu masyarakat di masa krisis.

Sebagai mitra strategis Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN), Bank Mandiri berkolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, Danantara Indonesia, BP BUMN, BPBD, serta dinas terkait.

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Sinergi tersebut juga melibatkan Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang melakukan pemetaan kebutuhan, penyaluran bantuan, hingga monitoring di lapangan.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi dukungan Bank Mandiri yang dinilai konsisten hadir mendukung masyarakat NTT, termasuk melalui kerja sama regional KR-BNN.

“Bank Mandiri adalah salah satu mitra yang konsisten hadir mendukung Provinsi NTT, termasuk dalam kerja sama regional KR-BNN.

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Dukungan yang diberikan sejak awal masa tanggap darurat ini sangat bermakna bagi masyarakat.

Kami berterima kasih atas kepedulian yang terus ditunjukkan Bank Mandiri kepada NTT hingga saat ini,” ujar Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena.

Bank Mandiri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa 7,7 SR di Nusa Tenggara Timur melalui program Mandiri Peduli NTT, Sabtu (15/8) lalu.
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TAGS   Bank Mandiri gempa Flores gempa flores NTT logistik Mandiri Peduli NTT

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