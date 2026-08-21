PJT 1 Pasang Teknologi Canggih SWMS di Bali, Peringatan Dini Banjir

bali.jpnn.com, DENPASAR -

BUMN pengelola sumber daya air, Perum Jasa Tirta I (PJT I), menyiapkan sistem mitigasi berbasis teknologi canggih Smart Water Management System (SWMS) untuk mengantisipasi risiko banjir besar di wilayah Bali jelang musim hujan mendatang.

Langkah ini diambil guna mencegah berulangnya bencana banjir besar yang sempat melanda kawasan Denpasar pada September 2025 lalu.

Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai (WS) Bali-Penida PJT I Hamim Ghufroni menjelaskan bahwa pemantauan berbasis teknologi informasi ini akan menggantikan metode manual yang dinilai lambat dalam merespons ancaman daya rusak air.

"Pada September 2025 terjadi banjir yang cukup besar di Denpasar.

Harapannya hal seperti ini bisa kami mitigasi ke depannya, salah satunya dengan menerapkan Smart Water Management System atau SWMS," ujar Hamim Ghufroni, Kamis (20/8).

Untuk tahap awal pada 2026 ini, PJT I telah memasuki proses pengadaan dan penandatanganan kontrak untuk memasang empat peralatan telemetri otomatis.

Peruntukannya untuk dua Stasiun Pemantau Curah Hujan Otomatis (Automatic Rain Recorder/ARR) dan dua Stasiun Pemantau Level Air Otomatis (Automatic Water Level Recorder/AWLR)

Berdasar hasil koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, alat-alat tersebut akan dipasang di lokasi rawan banjir kawasan Denpasar dan

Badung, dengan fokus utama di aliran Tukad Mati, Badung dan Waduk Muara, Denpasar.