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Midea Gelar MCFIT Season 2 di Denpasar, Uji Kecepatan dan Presisi Teknisi AC

Kamis, 20 Agustus 2026 – 20:32 WIB
Midea Gelar MCFIT Season 2 di Denpasar, Uji Kecepatan dan Presisi Teknisi AC - JPNN.com Bali
MCFIT Season 2 hadir di Denpasar, menjadi bagian dari rangkaian kompetisi instalasi yang mempertemukan para installer AC terbaik Midea. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR -
Ajang Midea Club Flash Installation Tournament (MCFIT) Season 2 menyambangi Denpasar sebagai kota penyisihan keenam di Indonesia seusai sukses di Bekasi, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Kehadiran MCFIT di Denpasar menjadi bagian dari rangkaian kompetisi instalasi yang mempertemukan para installer AC terbaik Midea.

Mereka ditantang untuk menunjukkan kemampuan teknis, ketepatan, kecepatan, serta penerapan standar keselamatan kerja dalam proses instalasi.

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Kompetisi yang digelar serentak di lima negara ASEAN, mulai dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina ini menjadi wadah bagi para installer AC terbaik Midea untuk menguji kemampuannya.

Para juara nasional nantinya akan mewakili negaranya pada Grand Final ASEAN di Cina untuk bersaing dengan para installer terbaik dari negara peserta lainnya dan memperebutkan gelar Master of Speed.

"Penyelenggaraan MCFIT di Denpasar menjadi kesempatan bagi para installer terbaik untuk menunjukkan kemampuan mereka.

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Kami berharap ajang ini dapat menguji keterampilan, menjadi tempat bertukar pengalaman, sekaligus memperkuat profesionalisme dalam pekerjaan sehari-hari," ujar Branch Manager Denpasar PT Midea Electronics Indonesia, Hendy Handoko.

Mengusung tema “Deserve to Be Seen” dan filosofi “Master Speed, More Profit”, MCFIT Season 2 menghadirkan tantangan lebih komprehensif dibanding tahun lalu.

Kehadiran MCFIT di Denpasar menjadi bagian dari rangkaian kompetisi instalasi yang mempertemukan para installer AC terbaik Midea.
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TAGS   Midea Midea Club Flash Installation Tournament MCFIT Season 2 Teknisi AC air conditioner installer AC terbaik Indonesia ASEAN China

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