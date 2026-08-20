Terminal BBM Manggis Tambah Dermaga Jetty, Memperkuat Pasokan Jatimbalinus

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga menambah fasilitas dermaga jetty di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali.

Langkah strategis ini dilakukan untuk mempercepat proses bongkar muat serta menekan potensi waktu tunggu (demurrage) dan antrean kapal tanker berkapasitas besar.

"Dermaga jetty baru ini dirancang agar proses bongkar muat bisa dilakukan untuk multiproduk secara bersamaan," ujar Area Manager Communication, Relations, &

CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalimus, Ahad Rahedi, dilansir dari Antara.

Keberadaan jetty baru yang ditargetkan rampung pada akhir 2027 ini akan melengkapi empat dermaga yang sudah beroperasi di Terminal BBM Manggis.

“Jetty baru ini sebagai penyokong utama pasokan Bali.

Terutama untuk mempercepat penyaluran BBM ke seluruh Pulau Dewata, termasuk menjaga kestabilan suplai ke TBBM Sanggaran yang memasok wilayah Denpasar dan Badung,” kata Ahad Rahedi.

Jetty baru ini memegang peran stratagis karena sebagai jalur logistik kunci wilayah NTB dan NTT.

Dermaga baru ini berperan sebagai terminal konsinyasi vital dan rute pasokan alternatif saat kondisi darurat bencana untuk wilayah Nusra.