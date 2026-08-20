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Kalender Bali Kamis (20/8): Baik untuk Membakar Bata & Menanam Buah Berbatu

Kamis, 20 Agustus 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Kamis (20/8): Baik untuk Membakar Bata & Menanam Buah Berbatu - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Kamis 20 Agustus 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Medangkungan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (20/8) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Wage Medangkungan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (20/8) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                    

Kalender Bali Rabu 20 Agustus 2026 bertepatan dengan Wraspati Wage Medangkungan: Hari baik untuk membakar bata & menanam buah berbatu
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membakar Bata Dewasa Ayu Kalender Bali Kamis 20 Agustus 2026 Hari Baik Menanam Buah Berbatu Ala Ayuning Dewasa Ayu Wraspati Wage Medangkungan

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