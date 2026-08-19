Bulfest 2026: Panggung Seni, Budaya, dan Janji Konektivitas Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Buleleng Festival (Bulfest) 2026 resmi dibuka di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Singaraja, Selasa kemarin (18/8).

Mengusung tema “Uriping Rasa”, perhelatan tahunan yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026 ini hadir sebagai panggung apresiasi seni budaya sekaligus pendorong roda ekonomi kreatif masyarakat Buleleng.

Suasana pembukaan terasa kian istimewa saat Gubernur Wayan Koster menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga maestro tari kebanggaan Buleleng, yakni Ni Luh Sustiawati, Luh Herawati, dan Ni Luh Menek.

Penghargaan tersebut diserahkan sebagai bentuk penghormatan Pemkab Buleleng atas dedikasi, konsistensi, serta kontribusi luar biasa ketiga maestro dalam menjaga, mengembangkan, dan memperkaya khazanah seni tari tradisional di Buleleng.

“Saya mengapresiasi program bupati yang telah menyelenggarakan Bulfest untuk memajukan dan memperkuat seni budaya Bali, khususnya karya seni dari Kabupaten Buleleng,” ujar Koster.

Menurut Koster, Bulfest tidak hanya menjadi wahana bagi para seniman, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan kuliner, kerajinan, dan produk UMKM khas Buleleng.

Keberadaan UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Koster juga menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program pembangunan di Buleleng.