Brimob Polda Bali Tanggap Bencana di NTT, Kirim Personel SAR & Ransus Logistik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satuan Brimob Polda Bali memberangkatkan 10 personel Search and Rescue (SAR) melaksanakan tugas Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke wilayah Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelepasan tim BKO dipimpin langsung Dansat Brimob Kombes Febryanto Siagian di Mako Brimob Tohpati, Denpasar, Selasa (18/8) sore.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menyatakan bahwa penugasan yang dipimpin oleh Ipda Nyoman Suastika ini merupakan amanah sekaligus bentuk nyata bakti Brimob untuk negeri dalam misi kemanusiaan.

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"Kami berpesan agar personel dapat melaksanakan tugas BKO dengan sebaik-baiknya.

Layani masyarakat dengan humanis, ikhlas, dan profesional, serta tetap jaga nama baik Polda Bali," ujar Kombes Ariasandy, Rabu (19/8).

Untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak bencana di NTT, tim SAR Brimob dibekali empat unit Kendaraan Khusus (Ransus) penunjang logistik.

Di antaranya Ransus Dapur Lapangan (Randurlap) dan Support Dapur Lapangan untuk menyuplai makanan siap saji.

Kemudian Ransus Water Treatment untuk mengolah air bersih di lokasi bencana.