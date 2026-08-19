JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Galeri Sanga Gumi Bali Jadi Etalase Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Bali

Galeri Sanga Gumi Bali Jadi Etalase Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Bali

Rabu, 19 Agustus 2026 – 18:22 WIB
Galeri Sanga Gumi Bali Jadi Etalase Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Bali - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menunjukkan Galeri Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Sanga Gumi Bali seusai upacara Peringatan Hari Pengayoman Ke-81 pada Rabu (19/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali memperkenalkan Galeri Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Sanga Gumi Bali.

Hal ini sejalan dengan tema Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026, “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”.

Galeri ini dirancang sebagai ruang edukasi sekaligus etalase budaya untuk menampilkan potensi KIK di Provinsi Bali.

Baca Juga:

Peninjauan galeri dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, bersama jajaran tamu undangan seusai upacara Peringatan Hari Pengayoman Ke-81 pada Rabu (19/8).

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat berbagai informasi serta dokumentasi kekayaan intelektual komunal yang tersaji secara intuitif di dalam galeri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, serta BRIDA kabupaten.

Baca Juga:

Peninjauan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Sanga Gumi Bali sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya inventarisasi, pencatatan, pelindungan, dan pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal.

Galeri Sanga Gumi Bali dihadirkan untuk memberikan gambaran mengenai potensi dan kekayaan intelektual yang dimiliki Bali, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kanwil Kemenkum Bali memperkenalkan Galeri Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Sanga Gumi Bali seusai upacara Hari Pengayoman ke-81
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Galeri Sanga Gumi Bali kekayaan intelektual Bali Kekayaan Intelektual Komunal Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Jawara di Bali, Igor Tolic Optimistis Menatap Laga ACL & Super League - JPNN.com Bali

    Persib Jawara di Bali, Igor Tolic Optimistis Menatap Laga ACL & Super League

  2. Bali United Keok dari Persib, Nol Poin di Laga Pramusim, Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Bali United Keok dari Persib, Nol Poin di Laga Pramusim, Jansen Blak-blakan

  3. Andhika Wijaya Hengkang dengan Status Pinjaman, Jadi Buruan BFC & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Andhika Wijaya Hengkang dengan Status Pinjaman, Jadi Buruan BFC & Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU