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Tiga Matra Dikerahkan Cari Empat Korban KMP Putri Yasmin, Mohon Doanya

Rabu, 19 Agustus 2026 – 17:34 WIB
Tiga Matra Dikerahkan Cari Empat Korban KMP Putri Yasmin, Mohon Doanya - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengerahkan tiga kekuatan matra untuk mencari empat korban kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, Rabu (19/8). Foto: Humas Basarnas Mataram

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap empat orang korban yang belum ditemukan pasca-terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Rabu (12/8) lalu.

Pada operasi perpanjangan Rabu hari ini (19/8), Kantor SAR Mataram membagi kekuatan operasional ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU) dengan strategi matra darat, laut, dan udara.

Empat korban yang belum ditemukan antara lain Yasir Arafat, Selvina Rambu Mayi, I Made Sutarjana, dan Slamet Yulianto.

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“Pembagian SRU pada hari kedelapan ini dirancang secara spesifik untuk memaksimalkan penyisiran di titik-titik yang telah dipetakan,” ujar Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Hariyadi, Rabu (19/8).

SAR Mission Coordinator (SMC) ini membagi operasi ke dalam tiga SRU agar penyisiran lebih terfokus.

SRU 1 melakukan penyisiran di pulau-pulau kecil sekitar wilayah Sekotong menggunakan Rigid Buoyancy Boat (RBB).

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SRU 2 melaksanakan pemantauan darat dan udara menggunakan drone thermal di wilayah Belongas, Buwun Mas, Orong Bukal, sekaligus menyisir garis pantai dari Kuta, Lombok Tengah ke arah barat.

SRU 3 dikerahkan melalui udara menggunakan helikopter Finns SGi Air Bali dari Badung, Bali untuk menyisir perairan selatan Bali hingga Lombok.

Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap empat orang korban yang belum ditemukan pasca-terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok
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TAGS   KMP Putri Yasmin selat lombok tim SAR Tim SAR Gabungan sar mataram SAR Denpasar Helikopter FINNS SGi Air Bali

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