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Kemenkum Bali Panen Prestasi: 2.232 Kasus Hukum Tuntas, Permohonan KI Melonjak

Rabu, 19 Agustus 2026 – 12:15 WIB
Kemenkum Bali Panen Prestasi: 2.232 Kasus Hukum Tuntas, Permohonan KI Melonjak - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memberikan keterangan kepada awak media seusai upacara Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar upacara puncak Peringatan Hari Pengayoman ke-81 pada Rabu (19/8).

Mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”, momentum ini dimaknai sebagai pembuktian kinerja, bukan sekadar selebrasi.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyoroti capaian signifikan pihaknya, mulai dari penyelesaian ribuan kasus via Posbankum hingga lonjakan pencatatan kekayaan intelektual di Bali.

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"Transformasi layanan harus memberikan kemanfaatan nyata.

Kemenkum Bali berkomitmen menjadikan hukum tidak hanya sekadar aturan, tetapi pelindung dan katalisator kesejahteraan masyarakat," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Bali yang telah menyelesaikan 2.323 kasus sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

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Dominasi kasus yang ditangani meliputi administrasi pemerintahan, sengketa tanah, hingga persoalan keluarga.

Capaian ini diperkuat melalui sinergi dengan 11 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di wilayah Bali, memastikan masyarakat rentan mendapatkan akses keadilan dan pendampingan yang tepat.

Kemenkum Bali berkomitmen menjadikan hukum tidak hanya sekadar aturan, tetapi pelindung dan katalisator kesejahteraan masyarakat
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Posbankum kekayaan intelektual Hari Pengayoman ke-81 Layanan KIK Organisasi Bantuan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal hak cipta Permohonan Merek

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