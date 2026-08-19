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Kalender Bali Rabu (19/8): Baik untuk Bepergian & Menanam, Stop Bersanggama

Rabu, 19 Agustus 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Rabu (19/8): Baik untuk Bepergian & Menanam, Stop Bersanggama - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 19 Agustus 2026 bertepatan dengan Buda Pon Medangkungan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (19/8) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Pon Medangkungan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal. 

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem. 

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu. 

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (19/8) dilansir dari kalenderbali.org:
 


1. Catur Laba. Baik untuk bepergian menuju arah utara, upacara Manusa Yadnya, dan Pitra Yadnya. (Alahing dewasa 4).

Kalender Bali Rabu 19 Agustus 2026 bertepatan dengan Buda Pon Medangkungan: Hari baik untuk bepergian & menanam, tetapi jangan bersanggama
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TAGS   kalender Kalender Bali Baik untuk Bepergian Baik untuk Menanam Bersanggama Kalender Bali Rabu 19 Agustus 2026 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Buda Pon Medangkungan Hari Baik Kalender Bali

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