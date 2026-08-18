BPBD Bali Borong Logistik di Ende untuk Korban Gempa Flores NTT

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

BPBD Bali menyalurkan anggaran awal senilai Rp150 juta yang disiapkan untuk memborong berbagai kebutuhan logistik bagi para pengungsi.

Instruksi pengiriman bantuan ini datang langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster sejak Senin (17/8) kemarin.

Tim respons cepat yang terdiri dari Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bali beserta lima personel telah diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk melakukan asesmen dan pendistribusian logistik.

"Tim BPBD Bali sudah tiba sejak kemarin melalui Maumere.

Sekarang posisi di Ende, misi di Ende untuk membeli logistik lanjut distribusi,” kata Kalaksa BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, Selasa (18/8) dilansir dari Antara.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, bantuan logistik yang dibeli secara langsung di Ende meliputi makanan siap saji, beras, minyak goreng, dan air mineral.

Kemudian matras, terpal, selimut, popok serta paket alat kebersihan.