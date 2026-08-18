JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Eem Melantik 20 WNI di Bali, Sorot Tugas Penting Pejabat Fungsional

Kakanwil Eem Melantik 20 WNI di Bali, Sorot Tugas Penting Pejabat Fungsional

Selasa, 18 Agustus 2026 – 13:51 WIB
Kakanwil Eem Melantik 20 WNI di Bali, Sorot Tugas Penting Pejabat Fungsional - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan bagi 20 orang pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) di Ruang Darmawangsa, Selasa (18/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan bagi 20 orang pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) di Ruang Darmawangsa, Selasa (18/8).

Pada acara yang sama, Kakanwil Eem Nurmanah juga melantik dan mengambil sumpah jabatan untuk Fungsional Analis Pengelolaan APBN di lingkungan Kemenkum Bali.

Kakanwil Eem Nurmanah menekankan bahwa status sebagai WNI tidak semata memberikan hak dan kedudukan di dalam negara, tetapi juga melekatkan tanggung jawab untuk menaati hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Baca Juga:

“Menjadi WNI bukan hanya tentang memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga tentang menerima tanggung jawab untuk menjunjung tinggi Pancasila, menaati hukum, melaksanakan kewajiban, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Saya berharap momentum ini menjadi awal bagi Saudara untuk benar-benar menjadi bagian dari Indonesia dan turut memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Kakanwil Eem Nurmanah juga mengingatkan para WNI yang baru dilantik untuk segera menyelesaikan kewajiban administratif setelah pengambilan sumpah kewarganegaraan.

Baca Juga:

Para peserta memiliki waktu 14 hari kerja untuk mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing kepada instansi yang berwenang.

Penyelesaian kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tertib administrasi kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan bagi 20 orang pemohon WNI, Selasa (18/8)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali WNI Pejabat Fungsional Analis APBN APBN Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan APBN

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Uji Komposisi Tim Sebelum ACl Two, Bali United Lawan Sepadan - JPNN.com Bali

    Persib Uji Komposisi Tim Sebelum ACl Two, Bali United Lawan Sepadan

  2. Persib Krisis Pemain Kontra Bali United, Sandy Cedera, Pilar Timnas Jet Lag - JPNN.com Bali

    Persib Krisis Pemain Kontra Bali United, Sandy Cedera, Pilar Timnas Jet Lag

  3. Peluang Persib Kunci Gelar di Stadion Dipta Besar, Bali United Sulit Menandingi - JPNN.com Bali

    Peluang Persib Kunci Gelar di Stadion Dipta Besar, Bali United Sulit Menandingi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU