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Kalender Bali Selasa (18/8): Bersifat Panas, tak baik Mengatapi Rumah, Bahaya

Selasa, 18 Agustus 2026 – 05:57 WIB
Kalender Bali Selasa (18/8): Bersifat Panas, tak baik Mengatapi Rumah, Bahaya - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Selasa 18 Agustus 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Medangkungan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (18/8) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Paing Medangkungan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (18/8) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                    

Kalender Bali Selasa 18 Agustus 2026 bertepatan dengan Anggara Paing Medangkungan: Bersifat panas, tak baik mengatapi rumah, mudah terbakar
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TAGS   kalender Kalender Bali Bersifat Panas Mengatapi Rumah Kalender Bali Selasa 18 Agustus 2026 Anggara Paing Medangkungan Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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