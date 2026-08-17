Mengulik Momen Turis Asing di Bali Merayakan HUT ke-81 RI: Terpukau & Bangga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antusiasme perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Senin (17/8), tak hanya dirasakan warga lokal.

Sejumlah turis asing turut membaur dan menyaksikan langsung prosesi upacara pengibaran bendera Merah Putih dengan penuh kagum.

Di tepi lapangan, sekitar 10 wisatawan mancanegara (wisman) tampak antusias mengikuti jalannya acara.

Beberapa di antaranya memboyong keluarga dan anak-anak, sembari sibuk mengabadikan momen bersejarah tersebut menggunakan kamera ponsel.

Salah satunya adalah Keiran, 31, turis asing asal Inggris.

Keiran sengaja berjalan kaki sendirian dari hotelnya menuju lokasi upacara demi merasakan langsung atmosfer Hari Kemerdekaan Indonesia.

Uniknya, Keiran tampil beda dengan mengenakan kaus merah dan celana putih sebagai bentuk dukungan.

"Saya ingin merasakan pengalaman langsung saat berada di negara lain, menghadiri momen bersejarah mereka.