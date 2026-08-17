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Lapas Singaraja Overcapacity, Bupati Sutjidra Sorot Pembangunan Kawasan Terpadu

Senin, 17 Agustus 2026 – 20:11 WIB
Lapas Singaraja Overcapacity, Bupati Sutjidra Sorot Pembangunan Kawasan Terpadu - JPNN.com Bali
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyalami narapiada yang menerima remisi di Lapas Kelas IIB Singaraja, Senin (17/8). Foto: Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menyoroti kondisi Lapas Kelas IIB Singaraja yang kian sarat penghuni saat menyerahkan remisi HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8).

Saat ini, Lapas Kelas IIB Singaraja dihuni 403 warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari kapasitas ideal yang hanya 120 orang.

Kondisi ini berpotensi makin padat jika seluruh tahanan di rutan kepolisian dilimpahkan ke Lapas Singaraja.

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Menanggapi situasi tersebut, Bupati Sutjidra mengaku telah berkoordinasi dengan Pemprov Bali dan Kemenkumham untuk merencanakan pembangunan kawasan lapas terpadu dengan memanfaatkan lahan milik provinsi.

"Kami sudah berkomunikasi dengan gubernur.

Nantinya akan diintegrasikan agar ada solusi jangka panjang dan lapas di daerah bisa terpadu dalam satu kawasan," ujar Bupati Nyoman Sutjidra dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

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Pada momentum HUT ke-81 RI ini, sebanyak 207 warga binaan Lapas Singaraja menerima Remisi Umum.

Mayoritas penerima merupakan terpidana kasus narkotika.

Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menyoroti kondisi Lapas Kelas IIB Singaraja yang kian sarat penghuni saat menyerahkan remisi HUT ke-81 Republik Indonesia
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TAGS   Lapas Kelas IIB Singaraja lapas singaraja Overcapacity Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra Lapas Terpadu remisi Warga Binaan Pemasyarakatan

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