70 WNA di Bali Terima Remisi, Apes Menimpa Bule Australia Lamar Aaron

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 70 warga negara asing (WNA) yang tengah menjalani masa pidana di Bali memperoleh remisi dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Empat di antara WNA itu dipastikan langsung menghirup udara bebas.

Pemberian remisi ini merupakan bagian dari pengurangan masa pidana bagi total 3.026 warga binaan di seluruh wilayah Bali.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung.

Secara keseluruhan, dari 3.026 penerima remisi di Bali, sebanyak 2.922 narapidana mendapatkan Remisi Umum I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 101 narapidana memperoleh Remisi Umum II (langsung bebas).

Tiga anak binaan juga mendapat pengurangan masa pidana.

Gubernur Bali Wayan Koster berpesan agar momentum remisi ini menjadi sarana perbaikan diri bagi para narapidana.

"Mereka harus bersyukur supaya makin tertib, disiplin, dan bisa segera kembali ke masyarakat," ujar Koster.