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Bali Bergerak untuk NTT: Kirim Tim Kesehatan dan Buka Penggalangan Dana

Senin, 17 Agustus 2026 – 14:23 WIB
Bali Bergerak untuk NTT: Kirim Tim Kesehatan dan Buka Penggalangan Dana - JPNN.com Bali
Sekda Bali Dewa Made Indra memastikan Pemprov Bali mengirimkan bantuan untuk korban gempa Flores. Foto: ANTARA/HO-Pemprov Bali.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali bergerak cepat mengirimkan tim kesehatan dan personel BPBD ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu penanganan pasca-gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Mbay, Nagekeo, Pulau Flores, Sabtu (15/8) lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyatakan, tim awal yang diberangkatkan pada Senin (17/8) pagi bertugas melakukan asesmen kebutuhan logistik, layanan medis, serta mendata warga asal Bali yang berada di lokasi bencana.

“Tim ini akan melihat kondisi di lapangan untuk menentukan tindakan dan bantuan lanjutan.

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Hasil asesmen akan dilaporkan kepada Pak Gubernur agar Dinas Kesehatan dan BPBD dapat menggerakkan personel serta bantuan tambahan sesuai kebutuhan,” ujar Dewa Made Indra dilansir dari Antara.

Aksi tanggap darurat ini merupakan inisiatif bersama antara Gubernur Bali, Gubernur NTB, dan Gubernur NTT melalui koordinasi intensif.

Langkah ini didasari semangat persaudaraan dan ikatan sejarah yang kuat di kawasan Bali-Nusa Tenggara (Nusra).

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“Ini inisiatif bersama antara Gubernur Bali dengan Gubernur NTB.

Gubernur Bali, Gubernur NTT, dan Gubernur NTB juga sudah komunikasi Zoom (daring), sudah komunikasi tiga kepala daerah itu,” kata Dewa Indra.

Pemprov Bali bergerak cepat mengirimkan tim kesehatan dan personel BPBD ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu penanganan pasca-gempa Flores, NTT
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TAGS   Bali NTT gempa Flores gempa flores NTB Tim Kesehatan Sekda Bali Dewa Made Indra Koster

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