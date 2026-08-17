JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Polda Bali Pasok Logistik dan Tim Psikologi ke Flores, Irjen Daniel Bertitah

Polda Bali Pasok Logistik dan Tim Psikologi ke Flores, Irjen Daniel Bertitah

Senin, 17 Agustus 2026 – 13:57 WIB
Polda Bali Pasok Logistik dan Tim Psikologi ke Flores, Irjen Daniel Bertitah - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya melepas truk pengangkut bantuan untuk korban gempa Flores, NTT, di Mapolda Bali, Senin (17/8). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut diberangkatkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan bagi warga terdampak bencana tersebut dikemas dalam lima truk.

Baca Juga:

Bantuan diharapkan dapat segera diterima dan didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah titik pengungsian.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Polda Bali terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana.

“Tentunya kami semua sangat prihatin dengan bencana yang dialami oleh saudara-saudara di sana.

Baca Juga:

Mari berdoa bersama semoga NTT segera pulih kembali,” ujar Irjen Daniel Adityajaya di Polda Bali, Senin (17/8).

Adapun bantuan yang dikirimkan antara lain air mineral, mi instan dalam kemasan cup, berbagai jenis biskuit, susu, makanan pendamping anak, popok bayi, selimut, terpal, kasur tipis, kasur lipat, serta tisu basah dan tisu kering.

Polda Bali Bali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya gempa Flores NTT gempa flores Bantuan kemanusian

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Menang Telak, Marc Klok: Fokus Tim Chemistry, Bukan Kemenangan! - JPNN.com Bali

    Persib Menang Telak, Marc Klok: Fokus Tim Chemistry, Bukan Kemenangan!

  2. Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

  3. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU