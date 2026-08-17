Polda Bali Pasok Logistik dan Tim Psikologi ke Flores, Irjen Daniel Bertitah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut diberangkatkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan bagi warga terdampak bencana tersebut dikemas dalam lima truk.

Bantuan diharapkan dapat segera diterima dan didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah titik pengungsian.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Polda Bali terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana.

“Tentunya kami semua sangat prihatin dengan bencana yang dialami oleh saudara-saudara di sana.

Mari berdoa bersama semoga NTT segera pulih kembali,” ujar Irjen Daniel Adityajaya di Polda Bali, Senin (17/8).

Adapun bantuan yang dikirimkan antara lain air mineral, mi instan dalam kemasan cup, berbagai jenis biskuit, susu, makanan pendamping anak, popok bayi, selimut, terpal, kasur tipis, kasur lipat, serta tisu basah dan tisu kering.