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Semarak HUT ke-81 RI: Kemenkum Bali Memperkuat Komitmen Berkinerja dan Melayani

Senin, 17 Agustus 2026 – 13:34 WIB
Semarak HUT ke-81 RI: Kemenkum Bali Memperkuat Komitmen Berkinerja dan Melayani - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8) dipimpin Kakanwil Eem Nurmanah. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Upacara berlangsung dengan penuh khidmat sebagai momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Upacara HUT ke-81 RI dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dan diikuti oleh jajaran.

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Pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan khidmat dengan seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan secara penuh.

Dalam upacara kali ini tidak terdapat penyampaian amanat, sehingga rangkaian kegiatan difokuskan pada penghormatan terhadap momentum kemerdekaan dan penguatan rasa nasionalisme seluruh jajaran.

Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan integritas, serta memberikan kontribusi terbaik melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

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Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyatakan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus dimaknai dengan terus bekerja secara berintegritas, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Eem Nurmanah.

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8) dipimpin Kakanwil Eem Nurmanah
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah ASN HUT ke-81 Republik Indonesia

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