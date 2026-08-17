Koster Rombak Total Sistem Bandara Ngurah Rai, Ini Arahan Sang Gubernur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Koster mengevaluasi efektivitas pembenahan fasilitas publik dan alur kedatangan penumpang dengan menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Rakor dihadiri oleh semua instansi penyelenggara pelayanan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan rakor sebelumnya yang dilaksanakan pada 23 Agustus dan 28 Desember 2025.

Rakor ini sebagai respons atas banyaknya laporan dan keluhan langsung penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pertengahan 2025 lalu.

Saat itu, para penumpang mengeluhkan waktu tunggu bagasi yang lebih dari satu jam, antrean imigrasi yang mengular, hingga proses pemeriksaan bea cukai yang lambat.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemprov Bali langsung menginstruksikan perombakan total sistem pelayanan.

Arahan tersebut mencakup pemangkasan waktu tunggu bagasi menjadi 30-45 menit, percepatan jalur imigrasi dan bea cukai.

Kemudian peremajaan infrastruktur mendasar seperti penggantian ban berjalan (conveyor belt) yang sudah tua.