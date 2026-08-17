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Kalender Bali Senin (17/8): Baik untuk Menikah & Melakukan Yoga

Senin, 17 Agustus 2026 – 06:32 WIB
Kalender Bali Senin (17/8): Baik untuk Menikah & Melakukan Yoga - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Medangkungan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (17/8) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Umanis Medangkungan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal. 

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem. 

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu. 

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (17/8) dilansir dari kalenderbali.org:
 


1. Amerta Danta. Baik untuk melakukan tapa, brata, yoga, semadi, penyucian diri, segala pekerjaan. (Alahing dewasa 2).

Kalender Bali Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan Soma Umanis Medangkungan: Hari baik untuk menikah & melakukan yoga
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Menikah Dewasa Ayu Kalender Bali Senin 17 Agustus 2026 Hari Baik Melakukan Yoga Ala Ayuning Dewasa Ayu Soma Umanis Medangkungan Hari Baik Kalender Bali

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