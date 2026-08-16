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29 Ribu Anak Laki-Laki di Bali Terima Vaksin HPV, Cegah Kanker Penis hingga Anus

Minggu, 16 Agustus 2026 – 21:04 WIB
29 Ribu Anak Laki-Laki di Bali Terima Vaksin HPV, Cegah Kanker Penis hingga Anus - JPNN.com Bali
Ilustrasi vaksinasi HPV di Bali. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Provinsi Bali terpilih menjadi salah satu daerah percontohan program imunisasi Human Papillomavirus (HPV) gratis bagi anak laki-laki, mendampingi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Penunjukan langsung oleh Kementerian Kesehatan ini dilaksanakan serentak dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada Agustus 2026.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali I Nyoman Gede Anom mengatakan bahwa kepercayaan ini diraih berkat rekor capaian imunisasi HPV anak perempuan di Bali yang menembus 110 persen pada 2025.

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Bali juga konsistensi masuk jajaran tiga besar nasional untuk 13 program imunisasi lainnya.

“Bali diberi kehormatan untuk mengawali imunisasi untuk anak laki-laki.

Ini adalah penugasan langsung dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melaksanakan imunisasi HPV pas di Agustus,” ujar Kadinkes Bali I Nyoman Gede Anom dilansir dari Antara.

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Dinkes Bali telah memetakan sasaran penerima vaksin.

Saat ini ada 29 ribu anak yang berhak menerima suntikan, yaitu mereka yang berusia 11 tahun atau kelas 5 SD.

Bali terpilih menjadi salah satu daerah percontohan program imunisasi Human Papillomavirus (HPV) gratis bagi anak laki-laki, selain Jakarta dan Yogyakarta
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TAGS   Bali Dinas Kesehatan dinkes bali Vaksin HPV Kanker Penis Kanker Anus Human Papillomavirus Imunisasi HPV

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