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BTID Bawa Teknologi AI ke Ruang Kelas, Bantu Guru Susun Materi Ajar Premium

Minggu, 16 Agustus 2026 – 10:44 WIB
BTID Bawa Teknologi AI ke Ruang Kelas, Bantu Guru Susun Materi Ajar Premium - JPNN.com Bali
BTID berkolaborasi dengan Bamboomedia menggelar pelatihan Artificial Intelligence Class Operating System (AI ClassOS) bagi para tenaga pendidik di wilayah Serangan, Denpasar, Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID), pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali berkolaborasi dengan Bamboomedia menggelar pelatihan
Artificial Intelligence Class Operating System (AI ClassOS) bagi para tenaga pendidik di wilayah Serangan.

Kegiatan yang berlangsung di UID Bali Campus ini diikuti perwakilan guru dari SD Negeri 2 Serangan, SD Negeri 3 Serangan, SMP Negeri 11 Serangan, hingga Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK) Bali.

Pelatihan dirancang untuk membekali guru dengan keterampilan memanfaatkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dalam proses belajar-mengajar.

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Pelatihan ini sekaligus untuk mendorong skema train-the-trainer agar ilmu yang diperoleh dapat disebarluaskan ke rekan sejawat.

Rangkaian acara diawali dengan pemaparan peran AI dalam pendidikan, pengenalan sistem operasi kelas AI ClassOS, hingga praktik langsung (hands-on) penggunaan AI Teacher Assistant untuk menyusun materi pembelajaran.

Direktur Utama PT Bamboomedia Cipta Persada Putu Sudiarta menjelaskan bahwa AI ClassOS dikembangkan oleh talenta lokal Bali guna menjawab tantangan kesenjangan kualitas pengajaran antarwilayah di Indonesia.

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"Dengan AI ClassOS, guru didampingi oleh AI yang menyediakan konten-konten premium berstandar setara, baik untuk sekolah di kota besar maupun di pelosok desa," ujar Putu Sudiarta.

Manfaat teknologi ini juga dirasakan langsung oleh lembaga pendidikan inklusif.

BTID berkolaborasi dengan Bamboomedia menggelar pelatihan Artificial Intelligence Class Operating System (AI ClassOS) bagi para tenaga pendidik di Serangan
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TAGS   BTID Bali Turtle Island Development KEK Kura-kura Bali guru serangan Artificial Intelligence teknologi AI AIClassOS Artificial Intelligence Class Operating System

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