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Bandara Ngurah Rai: Penerbangan Rute Bali–NTT Berjalan Normal Pascagempa Flores

Minggu, 16 Agustus 2026 – 10:17 WIB
Bandara Ngurah Rai: Penerbangan Rute Bali–NTT Berjalan Normal Pascagempa Flores - JPNN.com Bali
Pesawat Garuda berada di landasan pacu alias runway Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, untuk terbang. Aktivitas Bandara Bali normal meski terjadi gempa Flores. Foto: ANTARA/HO-Bandara Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali memastikan seluruh operasional penerbangan reguler dari dan menuju wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan normal pascabencana gempa dengan magnitudo 7,7 SR mengguncang Flores.

Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Gede Eka Sandi Asmadi menyatakan, lalu lintas udara dari Bali menuju NTT maupun sebaliknya tidak mengalami gangguan sejak musibah terjadi hingga pukul 12.00 WITA.

"Operasional penerbangan dan layanan kebandarudaraan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali berjalan normal dan optimal.

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Saat ini, tidak terdapat pembatalan penerbangan untuk rute wilayah NTT," ujar Gede Eka Sandi Asmadi dilansir dari Antara.

Secara reguler, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani penerbangan rute NTT, seperti Labuan Bajo dan Tambolaka.

Rute ini dilayani oleh sejumlah maskapai, baik penerbangan langsung maupun transit, meliputi

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Garuda Indonesia, Citilink, Indonesia AirAsia, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet dan Wings Air.

Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai turut menyampaikan empati mendalam atas musibah bencana alam yang menimpa masyarakat di Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya.

Manajemen Bandara Ngurah Rai memastikan seluruh operasional penerbangan reguler dari Bali menuju NTT berjalan normal pasca gempa 7,7 SR mengguncang Flores.
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TAGS   Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bandara bali gempa Flores gempa flores NTT Nusa Tenggara Timur

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