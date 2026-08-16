Telkom Fokus Pemulihan Jaringan Pascagempa Flores, Tambah Genset di Titik Krusial

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengupayakan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak gempa magnitudo 7,7 SR di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya.

Gempa dangkal berkedalaman 15 km tersebut berpusat di laut sekitar 30 km timur laut Nagekeo pada pukul 07.30 WIB, Sabtu (15/8) kemarin.

Gempa ini berdampak pada infrastruktur publik, termasuk jaringan telekomunikasi setempat.

Executive Vice President (EVP) Telkom Regional II Rachmad Dwi Hartanto menyatakan gangguan pada layanan TelkomGroup dipicu terputusnya pasokan listrik utama serta beberapa kerusakan perangkat jaringan akibat guncangan gempa.

"Proses pemulihan saat ini sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik daerah.

Kendati demikian, kami telah menyiagakan dan mengaktifkan genset tambahan di titik-titik krusial.

Ini sebagai penopang daya agar perangkat jaringan tetap dapat beroperasi," ujar Rachmad Dwi Hartanto dalam pernyataan resminya, Minggu (16/8).

Menurut Rachmad Dwi Hartanto, TelkomGroup telah menerjunkan tim teknis dan mengerahkan sumber daya maksimal ke lokasi terdampak.