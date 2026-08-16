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Telkom Fokus Pemulihan Jaringan Pascagempa Flores, Tambah Genset di Titik Krusial

Minggu, 16 Agustus 2026 – 09:24 WIB
Telkom Fokus Pemulihan Jaringan Pascagempa Flores, Tambah Genset di Titik Krusial - JPNN.com Bali
Telkom bergerak cepat memulihkan jaringan yang terputus seusai gempa 7,7 SR menguncang Flores, NTT, Sabtu (15/8) kemarin. Foto: PT Telkom for JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengupayakan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak gempa magnitudo 7,7 SR di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya.

Gempa dangkal berkedalaman 15 km tersebut berpusat di laut sekitar 30 km timur laut Nagekeo pada pukul 07.30 WIB, Sabtu (15/8) kemarin.

Gempa ini berdampak pada infrastruktur publik, termasuk jaringan telekomunikasi setempat.

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Executive Vice President (EVP) Telkom Regional II Rachmad Dwi Hartanto menyatakan gangguan pada layanan TelkomGroup dipicu terputusnya pasokan listrik utama serta beberapa kerusakan perangkat jaringan akibat guncangan gempa.

"Proses pemulihan saat ini sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik daerah.

Kendati demikian, kami telah menyiagakan dan mengaktifkan genset tambahan di titik-titik krusial.

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Ini sebagai penopang daya agar perangkat jaringan tetap dapat beroperasi," ujar Rachmad Dwi Hartanto dalam pernyataan resminya, Minggu (16/8).

Menurut Rachmad Dwi Hartanto, TelkomGroup telah menerjunkan tim teknis dan mengerahkan sumber daya maksimal ke lokasi terdampak.

Menurut Rachmad Dwi Hartanto, TelkomGroup telah menerjunkan tim teknis dan mengerahkan sumber daya maksimal ke lokasi terdampak gempa Flores
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TAGS   gempa gempa flores Telkom Telkomgroup listrik internet Genset Flores Nusa Tenggara Timur NTT

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