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Kabar Baik! Harga Bright Gas Turun, Ada Promo Semarak Merdeka, Sebegini

Minggu, 16 Agustus 2026 – 08:37 WIB
Kabar Baik! Harga Bright Gas Turun, Ada Promo Semarak Merdeka, Sebegini - JPNN.com Bali
Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk Produk Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk Produk Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026.

Penyesuaian harga ini jadi bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.

Area Manager Comm, Rel. & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi secara berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.

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"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala, mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Ahad Rahedi.

Melalui evaluasi tersebut, harga Bright Gas mengalami penurunan.

Untuk Bright Gas 12 kg dari Rp220.000 per tabung menjadi Rp218.000 per tabung, turun Rp2.000 per tabung.

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Untuk Bright Gas 5,5 kg dari Rp103.000 per tabung menjadi Rp102.000 per tabung, turun Rp1.000 per tabung.

Menurut Ahad Rahedi, harga baru ini merupakan harga jual agen bright gas untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026.

Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk Produk Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026.
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TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Bright Gas Bali Produk Bright Gas Jawa Timur Nusra 15 Agustus 2026 Promo Semarak Merdeka

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