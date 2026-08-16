JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Minggu (16/8): Baik untuk Menyetem Gamelan & Bekerja dengan Api

Kalender Bali Minggu (16/8): Baik untuk Menyetem Gamelan & Bekerja dengan Api

Minggu, 16 Agustus 2026 – 06:15 WIB
Kalender Bali Minggu (16/8): Baik untuk Menyetem Gamelan & Bekerja dengan Api - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Minggu 16 Agustus 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Medangkungan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (16/8) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Kliwon Medangkungan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (16/8) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                    

Kalender Bali Minggu 16 Agustus 2026 bertepatan dengan Redite Kliwon Medangkungan: Hari baik untuk menyetem gamelan & bekerja dengan api
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Menyetem Gamelan api Dewasa Ayu Kalender Bali Minggu 16 Agustus 2026 Redite Kliwon Medangkungan Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Menang Telak, Marc Klok: Fokus Tim Chemistry, Bukan Kemenangan! - JPNN.com Bali

    Persib Menang Telak, Marc Klok: Fokus Tim Chemistry, Bukan Kemenangan!

  2. Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

  3. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU