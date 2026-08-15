Kemenkum Bali Gelar Lomba Tradisional, Semarak HUT RI & Hari Pengayoman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Lomba Tradisional dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di kawasan Pantai Padang Galak, Denpasar, Sabtu (15/8/2026), dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kanwil Kemenkum Bali.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan lomba tradisional menjadi salah satu momentum untuk menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Hari Pengayoman ke-81.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan, kekompakan, dan semangat kekeluargaan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

“Melalui kegiatan ini, mari bersama-sama memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pengayoman dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Tetap junjung tinggi sportivitas, karena yang paling utama bukan hanya kemenangan, tetapi kebersamaan dan kegembiraan yang kita bangun bersama,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Suasana penuh semangat dan keakraban mewarnai jalannya perlombaan.

Sejumlah lomba tradisional yang dipertandingkan meliputi *tarik tambang, sepak bola pantai, dan lompat karung*.