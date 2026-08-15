Jajaran Kemenkum Bali Gelar Aksi Bersih Pantai Padanggalak, Peduli Lingkungan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan aksi bersih-bersih di Pantai Padanggalak, Denpasar, Sabtu (15/8).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.

Aksi bersih pantai dilaksanakan setelah rangkaian lomba tradisional yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kanwil Kemenkum Bali.

Dengan penuh kebersamaan, jajaran Kanwil Kemenkum Bali menyusuri area pantai dan mengumpulkan sampah yang terdapat di sepanjang Pantai Padanggalak.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian jajaran terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, sekaligus bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial dan perlombaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat.

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Bersih-bersih pantai ini merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Menurut Kakanwil Eem, semangat pengabdian harus diwujudkan melalui hal-hal sederhana yang berdampak langsung bagi lingkungan sekitar.