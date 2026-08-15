JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (15/8): Baik untuk Penyucian Diri & Memberikan Petuah

Kalender Bali Sabtu (15/8): Baik untuk Penyucian Diri & Memberikan Petuah

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 05:48 WIB
Kalender Bali Sabtu (15/8): Baik untuk Penyucian Diri & Memberikan Petuah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 15 Agustus 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Tambir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (15/8) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Wage Tambir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (15/8) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                  

Kalender Bali Sabtu 15 Agustus 2026 bertepatan dengan Saniscara Wage Tambir: Hari baik untuk penyucian diri & memberikan petuah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Penyucian Diri petuah Dewasa Ayu Kalender Bali Sabtu 15 Agustus 2026 Saniscara Wage Tambir Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

  2. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

  3. Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU