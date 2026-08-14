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Ubud FolkFest 2026: Merayakan Pesta Rakyat Melalui Sinergi Musik, Seni & Budaya

Jumat, 14 Agustus 2026 – 23:33 WIB
Ubud FolkFest 2026: Merayakan Pesta Rakyat Melalui Sinergi Musik, Seni & Budaya - JPNN.com Bali
Sanggar Pondok Pekak membuka Ubud FolkFest 2026 di Biji World, Ubud, Gianyar, Bali, Jumat (15/8) sore. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, UBUD - Ubud FolkFest kembali menyapa pencinta seni dan budaya pada 14–15 Agustus 2026 di Biji World, Desa Mas, Ubud, Gianyar, Bali.

Memasuki edisi kelima, perayaan ini menjelma menjadi ruang inklusif yang mempertemukan berbagai bentuk ekspresi kreatif dalam sebuah pesta rakyat.

Ubud FolkFest menghadirkan pengalaman festival yang tidak hanya terfokus pada panggung musik, melainkan juga mengajak pengunjung untuk melihat, mendengar, belajar, dan berinteraksi secara langsung lewat galeri seni, pertunjukan budaya, lokakarya, hingga art market.

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Festival Director sekaligus Co-founder Ubud FolkFest 2026 Rizal Hadi menjelaskan arti mendasar dari nama festival yang diusungnya.

"Folk berarti rakyat, sementara festival adalah pesta. Ubud FolkFest adalah pesta rakyat yang dibuat di Ubud untuk merangkul berbagai komunitas.

Bagi kami, folk bukan cuma gitar akustik, tetapi musik yang didengar rakyat, baik rock, hip-hop, jazz, maupun tradisional," ujar Rizal Hadi di Biji World Ubud, Jumat (15/8).

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Edisi kelima ini menghadirkan kolaborasi lintas genre yang memadukan akar tradisi dengan musik kontemporer, seperti penampilan Navicula yang berkolaborasi dengan Barong.

Ada juga Ary Juliyant yang memadukan musiknya dengan alat musik tradisional Tarawangsa.

Ubud FolkFest kembali menyapa pencinta seni dan budaya pada 14–15 Agustus 2026 di Biji World, Desa Mas, Ubud, Gianyar, Bali.
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TAGS   Ubud FolkFest 2026 pesta rakyat musik seni budaya Bali Ubud gianyar Navicula

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