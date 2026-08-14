JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini HUT Ke-68 Provinsi Bali: Kemenkum Siap Kawal Ekosistem Hukum Pembangunan

HUT Ke-68 Provinsi Bali: Kemenkum Siap Kawal Ekosistem Hukum Pembangunan

Jumat, 14 Agustus 2026 – 22:55 WIB
HUT Ke-68 Provinsi Bali: Kemenkum Siap Kawal Ekosistem Hukum Pembangunan - JPNN.com Bali
Peringatan HUT ke-68 Provinsi Bali menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peringatan HUT ke-68 Provinsi Bali menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah hadir langsung dalam upacara HUT ke-68 Provinsi Bali, Jumat (14/8).

Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Bali ini sekaligus mempertegas komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Pemprov Bali dalam menghadirkan
kepastian hukum dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Baca Juga:

Peringatan HUT ke-68 Provinsi Bali mengusung tema “Suci Lascarya Nusa Wijaya”, yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali.

Tema tersebut menegaskan bahwa setiap karya, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi ketulusan, integritas, serta semangat gotong royong dalam menjaga Pulau Dewata.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa momentum peringatan ini menjadi pijakan penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Bali sekaligus memperkokoh fondasi masa depan.

Baca Juga:

"Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak 1958 sampai saat ini dengan berbagai kemajuan dan prestasi, serta mampu mengatasi tantangan pembangunan menghadapi dinamika lokal, nasional, hingga global," ujar Koster.

Memasuki usia ke-68 tahun, pembangunannya kini makin solid berkat hadirnya UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang mengakui karakteristik dan kekhususan Bali.

Peringatan HUT ke-68 Provinsi Bali menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali pemprov bali HUT ke-68 Provinsi Bali Koster gubernur koster Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Ekosistem Hukum Pembangunan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

  2. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

  3. Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU