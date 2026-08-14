HUT Ke-68 Provinsi Bali: Kemenkum Siap Kawal Ekosistem Hukum Pembangunan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peringatan HUT ke-68 Provinsi Bali menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah hadir langsung dalam upacara HUT ke-68 Provinsi Bali, Jumat (14/8).

Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Bali ini sekaligus mempertegas komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Pemprov Bali dalam menghadirkan

kepastian hukum dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Baca Juga: Kemenkum Bali Dorong Penguatan Kekayaan Intelektual Demi Dongkrak Ekonomi Daerah

Peringatan HUT ke-68 Provinsi Bali mengusung tema “Suci Lascarya Nusa Wijaya”, yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali.

Tema tersebut menegaskan bahwa setiap karya, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi ketulusan, integritas, serta semangat gotong royong dalam menjaga Pulau Dewata.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa momentum peringatan ini menjadi pijakan penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Bali sekaligus memperkokoh fondasi masa depan.

"Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak 1958 sampai saat ini dengan berbagai kemajuan dan prestasi, serta mampu mengatasi tantangan pembangunan menghadapi dinamika lokal, nasional, hingga global," ujar Koster.

Memasuki usia ke-68 tahun, pembangunannya kini makin solid berkat hadirnya UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang mengakui karakteristik dan kekhususan Bali.