JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DJKI & Kemenkum Bali Verifikasi Desa Kamasan Jadi KBKI, Dorong Ekonomi Kreatif

DJKI & Kemenkum Bali Verifikasi Desa Kamasan Jadi KBKI, Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 14 Agustus 2026 – 21:57 WIB
DJKI & Kemenkum Bali Verifikasi Desa Kamasan Jadi KBKI, Dorong Ekonomi Kreatif - JPNN.com Bali
Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan verifikasi lapangan di Desa Kamasan, Klungkung, Kamis (13/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, SEMARAPURA - Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan verifikasi lapangan di Desa Kamasan, Klungkung, Kamis (13/8).

Kegiatan yang turut melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Desa Kamasan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI).

Verifikasi lapangan menjadi langkah awal untuk melihat secara langsung potensi Kekayaan Intelektual yang tumbuh dan berkembang di Desa Kamasan.

Baca Juga:

Verifikasi ini sekaligus memastikan kesiapan kawasan dalam mendukung proses menuju pencanangan sebagai KBKI.

Salah satu potensi unggulan yang ditinjau adalah Lukisan Kamasan, karya seni tradisional khas Klungkung yang telah memperoleh pelindungan sebagai Indikasi Geografis pada 2024.

Tim mengunjungi kawasan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lukisan Kamasan untuk melihat secara langsung proses produksi, karakteristik, serta keberlanjutan pemanfaatannya di tengah masyarakat.

Baca Juga:

Kedatangan tim disambut langsung oleh Ketua MPIG Lukisan Kamasan, I Gede Eka Wedasmara.

Dalam kesempatan tersebut, Eka menjelaskan secara terperinci tahapan dan teknik pembuatan Lukisan Kamasan, mulai dari pembuatan sketsa hingga proses pewarnaan.

Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan verifikasi lapangan di Desa Kamasan, Klungkung, Kamis (13/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DJKI Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum Bali desa kamasan kekayaan intelektual ekonomi kreatif Bali indikasi geografis Lukisan Kamasan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

  2. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

  3. Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU