DJKI & Kemenkum Bali Verifikasi Desa Kamasan Jadi KBKI, Dorong Ekonomi Kreatif

bali.jpnn.com, SEMARAPURA - Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan verifikasi lapangan di Desa Kamasan, Klungkung, Kamis (13/8).

Kegiatan yang turut melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Desa Kamasan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI).

Verifikasi lapangan menjadi langkah awal untuk melihat secara langsung potensi Kekayaan Intelektual yang tumbuh dan berkembang di Desa Kamasan.

Verifikasi ini sekaligus memastikan kesiapan kawasan dalam mendukung proses menuju pencanangan sebagai KBKI.

Salah satu potensi unggulan yang ditinjau adalah Lukisan Kamasan, karya seni tradisional khas Klungkung yang telah memperoleh pelindungan sebagai Indikasi Geografis pada 2024.

Tim mengunjungi kawasan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lukisan Kamasan untuk melihat secara langsung proses produksi, karakteristik, serta keberlanjutan pemanfaatannya di tengah masyarakat.

Kedatangan tim disambut langsung oleh Ketua MPIG Lukisan Kamasan, I Gede Eka Wedasmara.

Dalam kesempatan tersebut, Eka menjelaskan secara terperinci tahapan dan teknik pembuatan Lukisan Kamasan, mulai dari pembuatan sketsa hingga proses pewarnaan.