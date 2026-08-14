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Kemenkum Bali Gelar Sosialisasi Manajemen Talenta, Mengoptimalkan Sistem Merit

Jumat, 14 Agustus 2026 – 16:48 WIB
Kemenkum Bali Gelar Sosialisasi Manajemen Talenta, Mengoptimalkan Sistem Merit - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menggelar Kegiatan Sosialisasi Manajemen Talenta dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (13/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Kegiatan Sosialisasi Manajemen Talenta dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (13/8).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Darmawangsa ini diikuti oleh seluruh pegawai lintas divisi secara antusias guna memahami peta jalan karier dan arah kebijakan manajemen SDM modern berbasis meritokrasi.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah.

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Kakanwil Eem menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI yang telah menugaskan tim narasumber ahli untuk mendampingi pegawai di Bali.

Kakanwil Eem menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pegawai dalam memahami mekanisme manajemen talenta.

"Kegiatan sosialisasi hari ini sengaja saya minta untuk dihadiri oleh seluruh pegawai lintas divisi, bukan hanya bagian kepegawaian.

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Karena urusan Manajemen Talenta dan Pengembangan Karier adalah urusan masa depannya Anda sekalian," ujar Eem Nurmanah.

Lebih lanjut, Eem Nurmanah memaparkan postur SDM di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali yang berjumlah 127 ASN.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar Kegiatan Sosialisasi Manajemen Talenta dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (13/8).
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Sistem Merit Sosialisasi Manajemen Talenta

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