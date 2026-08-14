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Pencarian Korban KMP Putri Yasmin di Selat Lombok Diperluas, Fokus Tiga Titik

Jumat, 14 Agustus 2026 – 16:27 WIB
Pencarian Korban KMP Putri Yasmin di Selat Lombok Diperluas, Fokus Tiga Titik - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan memperluas jangkauan pencarian korban terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Jumat (14/8). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Tim SAR gabungan memperluas jangkauan pencarian korban terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Jumat (14/8).

Berpusat di Posko Pelabuhan Lembar, operasi hari ketiga ini mengerahkan alut (alat utama) darat, laut, hingga udara secara masif.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, menegaskan bahwa seluruh unsur memperkuat koordinasi demi efektivitas pencarian di tengah tantangan kondisi perairan.

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"Kami mengerahkan seluruh potensi SAR yang ada, baik personel, alut laut, maupun udara dengan membagi sektor pencarian secara terarah.

Sinergi lintas sektoral ini sangat krusial untuk mempercepat penemuan korban KMP Putri Yasmin," kata Muhamad Hariyadi.

Menurutnya, pencarian korban pada hari ketiga ini difokuskan pada tiga titik utama dari lokasi kejadian (last known position), yaitu sektor barat daya, selatan, dan timur.

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Untuk penyisiran udara, tim SAR mengerahkan Helikopter SGi Air Bali bersama tim Finns Search and Rescue dan personel Kantor SAR Denpasar memantau pergerakan korban dari udara.

Untuk penyisiran laut, tim SAR mengerahkan armada kapal utama seperti KN SAR 220 Mataram, KAL Belongas, dan KAL Lembar.

Tim SAR gabungan memperluas jangkauan pencarian korban terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Jumat (14/8).
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TAGS   KMP Putri Yasmin kebakaran kapal selat lombok sar mataram SAR Denpasar tim SAR Helikopter SGI Bali Kapal SAR

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