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Poltrada Bali Wisuda 70 Lulusan, Langsung Dilirik Industri Logistik & Otomotif

Jumat, 14 Agustus 2026 – 16:14 WIB
Poltrada Bali Wisuda 70 Lulusan, Langsung Dilirik Industri Logistik & Otomotif - JPNN.com Bali
Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali melepas 70 lulusan Angkatan IV Tahun 2026 dalam upacara wisuda di Bali, Kamis (13/8) kemarin. Foto; Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali melepas 70 lulusan Angkatan IV Tahun 2026 dalam upacara wisuda di Bali, Kamis (13/8) kemarin.

Seluruh wisudawan berbekal keahlian di bidang teknologi otomotif, manajemen logistik, dan manajemen transportasi jalan untuk memperkuat konektivitas serta efisiensi logistik nasional.

Lulusan tersebut berasal dari tiga program studi Diploma III dengan perincian 25 wisudawan Teknologi Otomotif, 22 wisudawan Manajemen Logistik dan 23 wisudawan Manajemen Transportasi Jalan.

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Dari 70 wisudawan, 48 orang berasal dari Program Pola Pembibitan Kemenhub dan 22 orang dari program mandiri/nonregular.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Suharto menegaskan bahwa wisuda adalah awal pengabdian bagi insan transportasi.

“Jika efisiensi logistik masih menjadi tantangan bangsa, kami berharap sebagian jawabannya lahir dari Poltrada Bali,” ujar Suharto.

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Menurut Suharto, peningkatan efisiensi logistik membutuhkan dukungan SDM yang memiliki kompetensi lintas bidang, mulai dari manajemen logistik dan transportasi hingga teknologi kendaraan.

Oleh karena itu, lulusan Poltrada Bali diharapkan tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali melepas 70 lulusan Angkatan IV Tahun 2026 dalam upacara wisuda di Bali, Kamis (13/8) kemarin.
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TAGS   Politeknik Transportasi Darat Poltrada Bali wisuda Kemenhub RI Kementerian Perhubungan Bali Industri Logistik Industri Otomotif Diploma III

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