Pusat Studi Kepolisian Hadir di Bali, Fokus Empat Pilar Utama

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali bersama Universitas Udayana (Unud) sepakat menjalin kolaborasi strategis melalui peresmian Pusat Studi Kepolisian.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengamanan wilayah Bali berbasis ilmiah (scientific-based policing).

Peresmian yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) ini dihadiri langsung oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Rektor Universitas Udayana

Prof. Ir. I Ketut Sudarsana serta jajaran Pejabat Utama Polda Bali dan akademisi.

Melalui kerja sama ini, pendekatan keamanan yang sebelumnya berfokus pada penindakan pasca-kejadian kini bergeser ke langkah proaktif dan pencegahan dini.

"Diharapkan dari diskusi ini kita tidak hanya dapat merespons tindak pidana, tetapi juga mampu mencegah serta memitigasi berbagai permasalahan kamtibmas di masyarakat," ujar Irjen Daniel Adityajaya.

Pusat Studi Kepolisian ini dirancang berlandaskan empat pilar utama.

Pertama, riset dan analisis sosial dengan memetakan akar masalah sosial yang berpotensi memicu gangguan keamanan di Bali.

Kedua, memitigasi berbasis data, menyusun strategi pencegahan dini yang terukur berbasis kajian akademis.