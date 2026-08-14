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Pusat Studi Kepolisian Hadir di Bali, Fokus Empat Pilar Utama

Jumat, 14 Agustus 2026 – 07:52 WIB
Pusat Studi Kepolisian Hadir di Bali, Fokus Empat Pilar Utama - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dan Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana saat peresmian Pusat Studi Kepolisian kemarin. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali bersama Universitas Udayana (Unud) sepakat menjalin kolaborasi strategis melalui peresmian Pusat Studi Kepolisian.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengamanan wilayah Bali berbasis ilmiah (scientific-based policing).

Peresmian yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) ini dihadiri langsung oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Rektor Universitas Udayana
Prof. Ir. I Ketut Sudarsana serta jajaran Pejabat Utama Polda Bali dan akademisi.

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Melalui kerja sama ini, pendekatan keamanan yang sebelumnya berfokus pada penindakan pasca-kejadian kini bergeser ke langkah proaktif dan pencegahan dini.

"Diharapkan dari diskusi ini kita tidak hanya dapat merespons tindak pidana, tetapi juga mampu mencegah serta memitigasi berbagai permasalahan kamtibmas di masyarakat," ujar Irjen Daniel Adityajaya.

Pusat Studi Kepolisian ini dirancang berlandaskan empat pilar utama.

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Pertama, riset dan analisis sosial dengan memetakan akar masalah sosial yang berpotensi memicu gangguan keamanan di Bali.

Kedua, memitigasi berbasis data, menyusun strategi pencegahan dini yang terukur berbasis kajian akademis.

Polda Bali bersama Universitas Udayana (Unud) sepakat menjalin kolaborasi strategis melalui peresmian Pusat Studi Kepolisian.
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TAGS   polda bali Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya universitas udayana unud Pusat Studi Kepolisian Bali

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