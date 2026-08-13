Program Berhadiah Planet Surf Mendongkrak Penjualan, Undi Hadiah Utama di Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Ritel busana streetwear dan surf culture terkemuka, Planet Surf Indonesia, mengumumkan para pemenang program promo mega tahunan, Planet Surf Fashion Fest Big Sale di Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, Kamis (13/8).

Pengundian Grand Prize diselenggarakan secara terbuka dan disiarkan langsung melalui akun Instagram resmi @planetsurf_indonesia.

Program yang berlangsung sejak 7 Maret hingga 31 Juli 2026 ini menghadirkan promo diskon khusus di lebih dari 60 gerai Planet Surf yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Rangkaian acara ini sengaja disiapkan sejak momen sebelum Lebaran sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas para pecinta busana anak muda di Indonesia.

General Manager Operational Planet Surf Indonesia, Artha, menyampaikan bahwa program ini merupakan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik serta pengalaman berbelanja yang berkesan.

"Program Fashion Fest Big Sale ini bukan sekadar pesta diskon tahunan, melainkan wujud apresiasi dan terima kasih nyata manajemen atas loyalitas pelanggan setia kami.

Kami sangat antusias menyerahkan deretan hadiah spektakuler, termasuk satu unit mobil listrik sebagai hadiah utama," ujar Artha.

National Retail Manager Planet Surf Indonesia Saiful Ramadan mengeklaim respons masyarakat terhadap gelaran perdana promo berhadiah besar ini sangat tinggi.