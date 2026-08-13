Epson Menguasai Pasar Printer Inkjet Dunia, Tembus 100 Juta Unit Global

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seiko Epson Corporation (TSE: 6724) mencatatkan rekor bersejarah dalam perjalanan inovasinya. Penjualan kumulatif printer tangki tinta seri EcoTank resmi melampaui 100 juta unit di seluruh dunia sejak pertama kali diperkenalkan pada 2010 silam.

Menariknya, Indonesia memegang peranan krusial sebagai negara pertama di dunia yang memperkenalkan teknologi Ink Tank Printer milik Epson ke pasar global.

Berawal dari Indonesia, inovasi EcoTank kini telah merambah ke lebih dari 170 negara dan wilayah, menjadi solusi pencetakan andalan bagi pengguna rumahan, pelaku UMKM, hingga korporasi besar.

Pencapaian 100 juta unit ini bukan sekadar angka penjualan, melainkan bukti keberhasilan EcoTank dalam mendefinisikan ulang cara masyarakat mencetak.

Mengusung tangki tinta berkapasitas tinggi serta sistem pengisian yang praktis, EcoTank hadir menjawab kebutuhan konsumen akan solusi cetak yang hemat, efisien, dan ramah pengguna.

Dibandingkan printer kartrid konvensional, EcoTank menawarkan kapasitas cetak jauh lebih besar dengan biaya operasional yang sangat ekonomis.

Selain itu, penggunaan botol tinta isi ulang turut menekan penggunaan kartrid sekali pakai, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik secara global.

Dari Indonesia, Mengubah Cara Dunia Mencetak

Sejak diperkenalkan, EcoTank telah berkembang menjadi salah satu inovasi penting Epson dalam industri printer inkjet.