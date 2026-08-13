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Mengintip Ecoverse, Hunian Mewah Eco-Friendly Terbaru di Tabanan Bali

Kamis, 13 Agustus 2026 – 12:27 WIB
Mengintip Ecoverse, Hunian Mewah Eco-Friendly Terbaru di Tabanan Bali - JPNN.com Bali
Ecoverse, hunian mewah dengan konsep eco-friendly luxury living yang dikelola Nuanu Real Estate hadir di Pantai Nyanyi, Kediri, Tabanan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Real Estate mulai mengoperasikan proyek hunian terbarunya, Ecoverse, Rabu (12/8) kemarin.

Ecoverse dikembangkan dengan konsep eco-friendly luxury living, memadukan arsitektur kontemporer dengan teknologi ramah lingkungan.

Pengembangan ini mencakup 51 hunian siap huni (fully furnished), yang terdiri dari 29 suite, enam apartemen dengan pilihan satu dan dua kamar tidur serta 16 townhouse berisi dua, tiga dan empat kamar tidur.

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Setiap unit properti yang berada di Jalan Pantai Nyanyi, Kediri, Tabanan, ini, dirancang dengan sistem utilitas terpusat, teknologi smart home, pemanenan air hujan, pengolahan air limbah, filter air minum, hingga sistem daur ulang sampah terpadu.

Keamanan penghuni juga dijamin melalui detektor asap, alarm otomatis, dan sistem sprinkler di setiap unit.

CEO Nuanu Creative City Lev Kroll menyatakan pengoperasian Ecoverse sangat penting bagi Nuanu.

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Menurut Lev Kroll, keberhasilan sebuah kota ditentukan oleh fungsinya saat mulai dihuni.

"Ecoverse menjadi tonggak penting bagi Nuanu dalam membangun lingkungan yang tidak hanya memikat pada kesan pertama, tetapi juga menginspirasi orang untuk menetap dan saling terhubung," ujar Lev Kroll kemarin.

Ecoverse dikembangkan dengan konsep eco-friendly luxury living, memadukan arsitektur kontemporer dengan teknologi ramah lingkungan.
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TAGS   Nuanu Nuanu Creative City Nuanu Real Estate Ecoverse eco-friendly luxury living tabanan Bali properti Hunian Mewah

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