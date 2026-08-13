Lima Fakta Terbakarnya KMP Putri Yasmin: Lima Penumpang Belum Ditemukan

bali.jpnn.com, MATARAM - Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok, Rabu (12/8) kemarin dini hari.

Kapal motor penumpang yang dioperasikan PT Jemla Ferry untuk melayani rute Pelabuhan Padangbai, Bali – Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, terbakar pada pukul 04.15 WITA.

Tim SAR gabungan mencatat jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin bertambah menjadi 212 orang.

Sebelumnya, tim SAR mendata sebanyak 173 korban telah dievakuasi pada tahap awal, dengan rincian 172 penumpang selamat dan satu orang meninggal dunia.

Korban meninggal diketahui bernama Indah Dwi Septiani, 19, asal Asrama Brimob Gatep Ampenan, Mataram, NTB.

Angka tersebut kemudian bertambah setelah KMP Pratama Kalyani, berhasil menyelamatkan 39 orang tambahan di sekitar lokasi kejadian.

Berikut fakta-fakta di balik terbakarnya KMP Putri Yasmin berdasar catatan redaksi.