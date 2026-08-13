Update Kebakaran KMP Putri Yasman: 212 Penumpang Dievakuasi, Satu Meninggal

bali.jpnn.com, MATARAM - Tim SAR gabungan mencatat jumlah korban yang berhasil dievakuasi dari insiden kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok bertambah menjadi 212 orang.

"Totalnya 212 orang," ujar Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, saat memberikan keterangan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Rabu (12/8) malam.

Sebelumnya, tim SAR mendata sebanyak 173 korban telah dievakuasi pada tahap awal, dengan rincian 172 penumpang selamat dan satu orang meninggal dunia.

Korban meninggal diketahui bernama Indah Dwi Septiani, 19, asal Asrama Brimob Gatep Ampenan, Mataram, NTB.

Angka tersebut kemudian bertambah setelah KMP Pratama Kalyani, berhasil menyelamatkan 39 orang tambahan di sekitar lokasi kejadian.

"39 orang tersebut dievakuasi oleh KMP Pratama Kalyani dan dibawa menuju Pelabuhan Lembar.

Kapal tersebut berasal dari perusahaan yang sama dan turut membantu proses pencarian," kata Muhamad Hariyadi dilansir dari Antara.

Upaya penyelamatan ini melibatkan enam armada kapal dari berbagai unsur penyeberangan dan instansi terkait.