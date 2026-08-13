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Kalender Bali Kamis (13/8): Baik Membuat Barong, Sol & Lelakut, Kecuali

Kamis, 13 Agustus 2026 – 05:46 WIB
Kalender Bali Kamis (13/8): Baik Membuat Barong, Sol & Lelakut, Kecuali - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 13 Agustus 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Tambir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (13/8) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Paing Tambir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (13/8) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                    

Kalender Bali Kamis 13 Agustus 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Tambir: Hari baik untuk membuat barong, sol & lelakut, kecuali
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Barong Lelakut Sol Kalender Bali Kamis 13 Agustus 2026 Wraspati Paing Tambir Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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