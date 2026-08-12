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Kemenkum Gelar Donor Darah hingga Bazaar UMKM Serentak, Kakanwil Eem Merespons

Rabu, 12 Agustus 2026 – 18:54 WIB
Kemenkum Gelar Donor Darah hingga Bazaar UMKM Serentak, Kakanwil Eem Merespons - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengikuti Pembukaan Bakti Sosial, Donor Darah, Bazaar UMKM, Lomba Vocal Kebangsaan, dan Lomba Pesona Berkain Nusantara secara virtual, Rabu (12/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengikuti Pembukaan Bakti Sosial, Donor Darah, Bazaar UMKM, Lomba Vocal Kebangsaan, dan Lomba Pesona Berkain Nusantara secara virtual, Rabu (12/8).

Kegiatan ini digelar dalam rangka Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.

Kegiatan yang menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.

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Rangkaian kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian sosial, kreativitas, serta pengabdian jajaran Kemenkum kepada masyarakat.

Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta penampilan tari pembuka dari Palembang.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada perwakilan RSPAD.

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Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi kegiatan oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum.

Pembukaan tersebut menandai dimulainya berbagai kegiatan sosial dan kreatif yang menjadi bagian dari peringatan Hari Pengayoman ke-81.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengikuti Pembukaan Bakti Sosial, Donor Darah, Bazaar UMKM, Lomba Vocal Kebangsaan, dan Lomba Pesona Berkain Nusantara
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum RI donor darah Bazar UMKM

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