Kanwil Kemenkum Bali Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Pegawai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Pengayoman, Rabu (12/8().

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kebugaran jajaran pegawai, sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja.

Pemeriksaan kesehatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas Denpasar Timur (Dentim) serta Prodia.

Seluruh pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan secara gratis dengan layanan pemeriksaan yang disediakan oleh tenaga kesehatan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat antusiasme dari jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Bali.

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kondisi kesehatan masing-masing.

Baca Juga: Kemenkum Bali Gelar Bakti Sosial dan Dorong Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas

Deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu pegawai lebih memahami kondisi tubuh serta mendorong upaya pencegahan dan penerapan gaya hidup sehat.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa kesehatan pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.