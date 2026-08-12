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Kanwil Kemenkum Bali Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Pegawai

Rabu, 12 Agustus 2026 – 18:38 WIB
Kanwil Kemenkum Bali Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Pegawai - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Pengayoman, Rabu (12/8). Kakanwil Eem saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Pengayoman, Rabu (12/8().

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kebugaran jajaran pegawai, sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja.

Pemeriksaan kesehatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas Denpasar Timur (Dentim) serta Prodia.

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Seluruh pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan secara gratis dengan layanan pemeriksaan yang disediakan oleh tenaga kesehatan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat antusiasme dari jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Bali.

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kondisi kesehatan masing-masing.

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Deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu pegawai lebih memahami kondisi tubuh serta mendorong upaya pencegahan dan penerapan gaya hidup sehat.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa kesehatan pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Pengayoman, Rabu (12/8)
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis ASN Kemenkum Bali

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