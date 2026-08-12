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Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Rabu (12/8), Silakan Cek!

Rabu, 12 Agustus 2026 – 06:04 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Rabu (12/8), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (12/8) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Tambir.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Karo.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (12/8) saat Buda Umanis Tambir: Pura Sari Bankar Titih Kapal.
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Tilem Karo Buda Umanis Tambir

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