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Kalender Bali Rabu (12/8): Baik Membuat Anyam-anyaman & Memelihara Ternak

Rabu, 12 Agustus 2026 – 05:55 WIB
Kalender Bali Rabu (12/8): Baik Membuat Anyam-anyaman & Memelihara Ternak - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Rabu 12 Agustus 2026 bertepatan dengan Buda Umanis Tambir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (12/8) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Tambir.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Karo.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (12/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 12 Agustus 2026 bertepatan dengan Buda Umanis Tambir: Hari baik untuk membuat anyam-anyaman & memelihara ternak
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TAGS   kalender Kalender Bali Anyam-anyaman ternak Dewasa Ayu Kalender Bali Rabu 12 Agustus 2026 Buda Umanis Tambir Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Tilem Karo

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