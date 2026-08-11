Polisi Denpasar Lacak CCTV, Tas Bule Australia Tertinggal di Taksi Ditemukan Utuh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Respons cepat jajaran Polsek Denpasar Utara menindaklanjuti aduan masyarakat membuahkan hasil.

Tas milik wisatawan mancanegara (wisman) asal Australia yang tertinggal di mobil taksi berhasil ditemukan kembali, Senin (10/8) kemarin.

Insiden tersebut dialami Brian Allen, 65, bule negeri Kanguru yang menginap di Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar.

Tas gendong abu-abu milik korban yang tertinggal di taksi berisi sejumlah barang berharga, mulai dari paspor, telepon seluler, buku, hingga uang tunai senilai AUD 540.

Mengetahui barang tamunya tertinggal, pihak manajemen Hotel Inna Bali Heritage bergerak cepat melaporkan kejadian itu ke Polsek Denpasar Utara pada hari yang sama.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Denpasar Utara menerjunkan personel untuk melakukan penelusuran.

Petugas mengumpulkan informasi awal dan mengidentifikasi kendaraan melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi hotel.

Hasil kecermatan petugas memantau rekaman kamera pengawas berhasil mengantongi nomor polisi taksi yang mengantar korban dari kawasan Seminyak, Kuta menuju Hotel Inna Bali Heritage, Denpasar.