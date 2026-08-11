Kemenkum Bali Gelar Bakti Sosial dan Dorong Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan Bakti Sosial sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81.

Kegiatan tersebut dilaksanakan, Selasa (11/8) melalui kunjungan jajaran Kanwil Kemenkum Bali ke Yayasan Sehati Autis Bali dan Panti Guna Dria Raba.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan, serta memberikan perhatian dan dukungan kepada para penerima manfaat dalam semangat Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan menunjukkan bahwa semangat Pengayoman bukan hanya hadir melalui tugas dan pelayanan, tetapi juga melalui kepedulian kepada sesama.

Kami berharap silaturahmi ini dapat memberikan kebahagiaan dan semangat, sekaligus memperkuat kepedulian kita terhadap sesama,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok, makanan, dan santunan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada Yayasan Sehati Autis Bali dan Panti Guna Dria Raba.

Selain kegiatan sosial, kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Kanwil Kemenkum Bali untuk memperkenalkan Program Artha Karya (Akses Ramah dan Terpadu atas Hasil Karya).